Фуркад в шестой раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира

Француз Мартен Фуркад в шестой раз подряд завоевал большой Хрустальный глобус — приз биатлонисту, победившему в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 3 марта, Фуркад завоевал бронзу на этапе в южнокорейском Пхенчхане и с 1080 очками стал недостигаемым для соперников. Его ближайший преследователь — россиянин Антон Шипулин — имеет в активе 708 баллов. Теоретически он может догнать француза по количеству очков, но не сможет опередить Фуркада по числу побед (11:1 в пользу представителя Франции).

До конца сезона состоятся еще два этапа Кубка мира: перенесенный из Тюмени восьмой этап состоится в финском Контиолахти (6-13 марта), девятый этап пройдет в норвежском Холменколлене (13-19 марта).