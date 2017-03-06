Биатлонитска Зайцева увидела проблему женской сборной в излишней публичности

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что одной из проблем женской национальный сборной является излишняя публичность. Слова спортсменки приводит «Советский спорт».
«Сейчас биатлон в России — очень популярен, раскручен в медиа. На мой взгляд, это мешает добиваться хороших спортивных результатов. Все спортсмены хотят быть первыми, но наши биатлонисты, благодаря особому вниманию к ним отечественных СМИ, с избытком чувствуют, как этого хочет вся Россия», — подчеркнула Зайцева.
По ее словам, желание общественности увидеть победы отечественных биатлонисток «ложатся на плечи спортсменов, как гири».
«Много энергии наши биатлонисты тратят на медийном поле. Может быть, поэтому во время гонок они кажутся в телевизоре такими забитыми, загруженными, затюканными», — рассказала олимпийская чемпионка. Также она отметила, что во время ее профессиональной карьеры внимание СМИ к этому виду спорта не было столь пристальным.
«От нас тоже требовали побед, и просили уделять внимание общению со СМИ. Но мы были не настолько публичны, как сегодняшние ведущие биатлонисты страны. Мы, наверное, выступали на заре, а не на пике популярности биатлона», — посчитала Зайцева.
На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира российские биатлонистки не сумели завоевать ни одной медали. В общем зачете Кубка Наций национальная сборная занимает седьмое место.