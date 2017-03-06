Биатлонитска Зайцева увидела проблему женской сборной в излишней публичности

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что одной из проблем женской национальный сборной является излишняя публичность. Слова спортсменки приводит «Советский спорт».

«Сейчас биатлон в России — очень популярен, раскручен в медиа. На мой взгляд, это мешает добиваться хороших спортивных результатов. Все спортсмены хотят быть первыми, но наши биатлонисты, благодаря особому вниманию к ним отечественных СМИ, с избытком чувствуют, как этого хочет вся Россия», — подчеркнула Зайцева.

По ее словам, желание общественности увидеть победы отечественных биатлонисток «ложатся на плечи спортсменов, как гири».

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«Много энергии наши биатлонисты тратят на медийном поле. Может быть, поэтому во время гонок они кажутся в телевизоре такими забитыми, загруженными, затюканными», — рассказала олимпийская чемпионка. Также она отметила, что во время ее профессиональной карьеры внимание СМИ к этому виду спорта не было столь пристальным.

«От нас тоже требовали побед, и просили уделять внимание общению со СМИ. Но мы были не настолько публичны, как сегодняшние ведущие биатлонисты страны. Мы, наверное, выступали на заре, а не на пике популярности биатлона», — посчитала Зайцева.

На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира российские биатлонистки не сумели завоевать ни одной медали. В общем зачете Кубка Наций национальная сборная занимает седьмое место.