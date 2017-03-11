Дальмайер досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер досрочно стала обладательницей Большого Хрустального глобуса, вручаемого победительнице общего зачета Кубка мира в сезоне-2016/2017. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В активе спортсменки из Германии 1137 очков. Ее ближайшая преследовательница, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, набрала 970 баллов. Таким образом, Дальмайер стала недосягаема для своей соперницы и впервые в карьере стала победительницей общего зачета Кубка мира.

Ранее 11 марта представительница Германии пришла к финишу первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Эта победа стала для нее десятой в сезоне.

3 марта француз Мартен Фуркад в шестой раз подряд обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира, завоевав бронзу в спринте на этапе в южнокорейском Пхенчхане.