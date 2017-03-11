Российский биатлонист Логинов выиграл спринт на Кубке IBU в Эстонии

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе кубка Международного биатлонного союза (IBU) в эстонском Отепя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию в 10 километров за 25 минут 40,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Второе место занял норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд, отставший от россиянина на 9,5 секунды при одном промахе. Третье время показал швейцарец Мартин Йегер.

В спринте, который прошел в Отепя 9 марта, Логинов также одержал победу.

Ранее 11 марта Антон Шипулин занял десятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Россиянин допустил два промаха на огневых рубежах и на 50,9 секунды отстал от победителя — немца Арнда Пайффера.