Норвежский чемпион назвал проигрыш украинцу позором

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший серебряным призером ЧМ-2019 в пасьюте, прокомментировал свой проигрыш украинцу Дмитрию Пидручному. Его слова приводит Aftenposten.

«Перед последней стрельбой я чувствовал, что серебро в этой гонке станет поражением. Но виноват в случившемся только я сам. Сильно переживаю из-за этого. Я ошибался и ошибался грубо. Это просто позор. Мы здесь, на чемпионате мира, и уступаем золото украинцам», — посетовал Бё.

Норвежец отметил, что выступил плохо. При этом он добавил, что стрелять лучше он пока не может. Бё уступил Пидручному, допустив три промаха на последнем огневом рубеже. Бронзу завоевал француз Кентен Фийон Майе. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший девятым. При этом он допустил ошибку, пройдя лишний штрафной круг на четвертом огневом рубеже.

После второго места в гонке преследования Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Норвежец набрал набрал 1050 очков и стал недосягаем для россиянина Александра Логинова и француза Фийона Майе, идущих вторым и третьим соответственно.

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