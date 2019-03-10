Гегемония Фуркада прервалась

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

После второго места в гонке преследования на чемпионате мира (очки, заработанные на этом турнире, идут в зачет Кубка мира — прим «Ленты.ру») Бе набрал 1050 очков. Идущий вторым россиянин Александр Логинов имеет 726 баллов, в активе француза Кентена Фийона Майе, занимающего третье место, 692 очка.

Таким образом, Бе стал недосягаем для конкурентов и выиграл Большой хрустальный глобус. Этот трофей стал для норвежца первым в карьере. Биатлонист также выигрывал золото Олимпийских игр в 2018 году.

Последние семь лет Большой хрустальный глобус неизменно выигрывал француз Мартен Фуркад. В нынешнем сезоне он идет на пятом месте с 632 очками.

Кубок мира завершится 24 марта. Последний этап пройдет в норвежском Холменколлене.

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