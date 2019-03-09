Логинов выиграл серебро на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира, который проходит в Швеции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний Логинов не допустил ни единого промаха. Он уступил норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бе 13,7 секунды. Третье место досталось французу Кентену Фийон-Майе.

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Награда Логинова стала первой для российской сборной на чемпионате мира-2019. Также это первая медаль в данной дисциплине для российских спортсменов с 2008 года. Тогда золото завоевал Максим Чудов.

Серебро стало второй наградой для Логинова на чемпионатах мира. На турнире в 2017-м россиянин выиграл бронзовую медаль в смешанной эстафете.

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