Российский биатлонист ушел на лишний штрафной круг и остался без шанса на медаль

Российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На последнем огневом рубеже Гараничев допустил один промах, однако последняя мишень закрывалась слишком долго, и спортсмен решил, что промахнулся. В итоге он пробежал два штрафных круга вместо одного и финишировал девятым.

Сам Гараничев после гонки заявил, что ему «бежалось очень хорошо», поэтому он мог претендовать на бронзовую медаль. «Все было для того, чтобы заезжать в тройку. Но что есть — то есть», — сказал биатлонист.

Из числа российских спортсменов на пьедестал не сумел попасть никто. Украинец Дмитрий Пидручный одержал победу, второе место занял норвежец Йоханнес Бо, третье — Кентен Фильон-Майе.

Гараничев в феврале опоздал на гонку на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен должен был стартовать 15-м в гонке преследования, но вовремя не вышел на старт и был дисквалифицирован.

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