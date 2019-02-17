Российский биатлонист опоздал на старт и попал под шквал насмешек

Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Спортсмен должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера гонки норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован.

Комментатор Дмитрий Губерниев обсудил инцидент с тренером сборной России Сергеем Белозеровым. «О чем думал Гараничев, о шопинге, что ли? Как можно на старт опоздать?», — негодовал Губерниев. Белозеров подчеркнул, что тренерский штаб делал ставку на Гараничева, поскольку биатлонист был в хорошей форме и мог рассчитывать на призовые места. Спортсмен нарушил трудовую дисциплину и должен получить выговор.

Сам Гараничев пояснил в своем Instagram-аккаунте, что с ним ничего не случилось, он просто опоздал на старт. Спортсмен извинился перед болельщиками, которые ждали его участия в гонке.

Гонка преследования прошла 17 февраля на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян. Он отыграл 21 место и финишировал седьмым. Победителем гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

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