Российская биатлонистка предложила «диванным» любителям выступить вместо нее

Российская биатлонистка Валерия Васнецова в Instagram-аккаунте обратилась к болельщикам перед началом этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Васнецова предложила диванным любителям биатлона принять участие в спринте на соревнованиях вместо нее. «Вы ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и буду вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру», — написала она.
По словам биатлонистки, она в это время будет лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырного «принглса», и «искренне» поддерживать болельщиков. Позднее она удалила эту запись.
В текущем сезоне Кубка мира лучшим результатом Васнецовой стало 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке. В общем зачете она занимает 48-е место.
Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 14 по 18 февраля. Женский спринт состоится 14 февраля и начнется в 21:15 по московскому времени.