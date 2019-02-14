Российская биатлонистка предложила «диванным» любителям выступить вместо нее

Российская биатлонистка Валерия Васнецова в Instagram-аккаунте обратилась к болельщикам перед началом этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Васнецова предложила диванным любителям биатлона принять участие в спринте на соревнованиях вместо нее. «Вы ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и буду вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру», — написала она.

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По словам биатлонистки, она в это время будет лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырного «принглса», и «искренне» поддерживать болельщиков. Позднее она удалила эту запись.

В текущем сезоне Кубка мира лучшим результатом Васнецовой стало 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке. В общем зачете она занимает 48-е место.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 14 по 18 февраля. Женский спринт состоится 14 февраля и начнется в 21:15 по московскому времени.

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