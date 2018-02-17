Пришедшая последней российская биатлонистка пожаловалась на тренеров

Биатлонистка Татьяна Акимова, занявшая последнее место в масс-старте, прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам спортсменки, она утратила доверие к тренерскому штабу женской сборной России во главе с Сергеем Коноваловым.

«Тренеру ты доверяешь, он тебе всегда как отец, как психолог. А в этом году, я не хочу скрывать, не было необходимого контакта и диалога. Поэтому у меня нет доверия, что очень сложно», — заявила Акимова.

Спортсменка отметила, что она не понимает, почему по итогам прошлого сезона пост тренера женской команды покинул Виталий Норицын. «В этом году многие тренировки я даже не могла понять. Когда я у тренеров спрашивала, для чего нужна эта тренировка, мне никакого конкретного объяснения не было. А тренироваться, когда у тебя нет четкого понимания, сложно», — добавила она.

Ранее 17 февраля Акимова упала на старте и заняла последнее место в масс-старте. Золото завоевала выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина. Второе место заняла спортсменка из Белоруссии Дарья Домрачева, третье — норвежка Тириль Экхофф.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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