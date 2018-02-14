Трехкратная олимпийская чемпионка сочла российских биатлонистов недостойными Игр

Трехкратная олимпийская чемпионка, советская и российская лыжница Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит в среду, 14 февраля, Sportbox.ru

«Все-таки ребята, которые отправились в Пхенчхан, сыроваты для выступления на Олимпиаде. В особенности это касается Матвея Елисеева, которого практически не обкатывали в этом сезоне. Антон Бабиков демонстрирует то, на что готов на данный момент», — отметила лыжница.

Олимпийская чемпионка также раскритиковала женскую сборную. «Ульяна Кайшева очень молода. У нее всего два года после юниорского возраста прошло. Татьяна Акимова? Мое мнение, она все-таки спортсменка не того уровня», — сказала Резцова и добавила, что к Играм допустили биатлонистов, изначально не готовых бороться за медали.

«Я их ни в чем не обвиняю — то, что они умеют делать, они и показывают. Ульяна, думаю, психологически не была готова, а Татьяна — ходом», — подытожила спортсменка.

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14 февраля должна была состояться индивидуальная гонка у женщин, однако она была перенесена на 15 февраля из-за ухудшения погоды в Пхенчхане. Гонка запланирована на 11:15 мск. Ранее российские биатлонисты провалили гонку преследования и спринт. Лучшим результатом для четырех спортсменов, приехавших на Игры, стало 20-е место Акимовой в спринте.

В январе Международный олимпийский комитет не допустил до Олимпиады ряд ведущих российских биатлонистов, в том числе лидера команды — Антона Шипулина. Приглашение на Игры получили только Акимова, Кайшева, Бабиков и Елисеев.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам (1988) и двухкратной олимпийской чемпионкой по биатлону (1992,1994).

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