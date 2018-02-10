Олимпийский чемпион окрестил российских биатлонисток «кем попало»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов остался недоволен результатами российских биатлонисток в спринтерской гонке на Играх в Пхенчхане. Слова Тихонова приводит Sportbox.ru.

«Результат плачевный. Валить на то, что нас отстранили и мы не тем составом поехали, не надо. Российские биатлонисты должны быть как один в поле воин. Один поехал, один показывай. К великому сожалению, мы не извлекли уроков наших предыдущих команд. Продолжили благополучно разваливать биатлон. К рулю должны прийти профессионалы. У нас в Корею поехали кто попало, только не профессионалы», — заявил 71-летний специалист.

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Ранее 10 февраля единственные допущенные до Олимпиады российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова не смогли взять призовые места в спринте. Золото досталось немке Лауре Дальмайер, серебро — норвежке Марте Олсбу, а замкнула тройку победителей представительница Чехии Вероника Виткова.

Среди российских спортсменов, не допущенных до Олимпиады, оказались лидеры сборной России по биатлону — Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Пехт.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены непричастные к допинговому скандалу выступают на Играх под олимпийским флагом.

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