Четырехкратный олимпийский чемпион предрек катастрофу российского спорта

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предрек катастрофу российского спорта, если не будут сделаны выводы из происходящего в последние годы. Об этом он сообщил на своем сайте.

«Нас ждут еще решения по расследованию [Ричарда] Макларена в отношении спортсменов из летних видов спорта, к которым мы должны готовиться уже сейчас. Советую безграмотным людям, которые все это натворили, читать и учиться. Если руководство спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся еще ниже», — написал Тихонов.

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5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

Ричард Макларен — канадский юрист, автор расследования о допинговой программе в российском спорте. По итогам его доклада отечественных легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

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