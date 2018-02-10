Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на Олимпиаде

Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева остались без медалей в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Акимова пришла к финишу 20-й (+1 минута 18 секунд, без промахов), Кайшева — 33-й (+1 минута 52,3 секунды, 2 промаха). Победила немка Лаура Дальмайер, она преодолела дистанцию в 7,5 километра за 21 минуту 6,2 секунды. Серебро у норвежки Марте Олсбу, бронза — у чешки Вероники Витковой.

Акимова и Кайшева — единственные российские биатлонистки, получившие приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан. Остальные отечественные спортсменки не попали на Игры. Международный олимпийский комитет не пояснил причин отказа приглашать на соревнования отдельных атлетов, мотивируя это тем, что дело каждого рассматривалось анонимно.

Ранее 10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в забеге на дистанции 1500 метров. Золото с олимпийским рекордом выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, серебро у голландца Шинки Кнегта.

Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

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