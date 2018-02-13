Украинская биатлонистка сочла выход на олимпийскую трассу бессмысленным

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, занявшая до этого 46-е место в спринте, не стартовала в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане. Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал решение спортсменки, его слова передает «Чемпионат.com».

«Почему не стартовала Валентина Семеренко? Какой смысл бежать с сороковых мест. Здесь никаких зачетов, очков нет. Пускай она готовится к индивидуалке. В этом сезоне она дважды была в цветах. Посмотрим, что будет здесь», — заявил Брынзак.

Материалы по теме Холодный душ Медведева бьет рекорды, пока другие россияне опускаются на дно

В гонке преследования золото выиграла немка Лаура Дальмайер. Серебро завоевала уроженка России Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии. Тройку призеров замкнула француженка Анаис Бескон.

10 февраля в женском спринте победу также одержала Дальмайер. Серебро и бронза достались норвежке Марте Олсбу и представительнице Чехии Веронике Витковой соответственно. Биатлонистки сборной России Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева заняли 20-е и 33-е места. Кузьмина расположилась на 13-й строчке. 32-летнюю Валентину Семеренко опередила и ее сестра-близнец Вита, финишировавшая 14-й.

Женская индивидуальная гонка на дистанции15 километров состоится 14 февраля.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!