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Выступающая за Словакию россиянка выиграла серебро Олимпиады

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Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьмина

Выступающая за Словакию российская биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала серебряную медаль в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенхчане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото выиграла немка Лаура Дальмайер, преодолевшая 10-километровую дистанцию за 30 минут 35,3 секунды с одним промахом. Кузьмина проиграла ей 29,4 секунды и допустила три промаха. Третьей стала француженка Анаис Бескон (плюс 29,6 секунды, один промах).

Единственные российские биатлонистки, допущенные до Олимпиады, — Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали 31-й (плюс 3 минуты 15,5 секунды, четыре промаха) и 52-й (плюс 5 минут 58,3 секунды, пять промахов) соответственно.

10 февраля Дальмайер выиграла олимпийское золото в спринте. Серебро досталось норвежке Марте Олсбу, бронза — чешке Веронике Витковой. Акимова пришла к финишу 20-й, Кайшева — 33-й.

Уроженка Тюмени Анастасия Кузьмина — родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина. В 2008 году вместе с мужем переехала в Словакию, где получила гражданство и стала представлять страну на международных соревнованиях. 33-летняя Кузьмина — двукратная олимпийская чемпионка в спринте (2010, 2014).

Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля.

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