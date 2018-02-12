Российский олимпиец рассказал о нежелании американцев жать ему руку

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал, что американские и британские спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане не желают здороваться с россиянами за руку. 22-летнего атлета цитирует «Спорт-Экспресс».

«Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они», — сообщил Трегубов.

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Спортсмен отметил, что уже наблюдал подобное отношение к россиянам на Кубке мира по скелетону, проходившем в январе. По его мнению, поведение атлетов из западных стран имеет политический подтекст.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил ряд российских атлетов от участия в Олимпиадах за применение запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Позднее в отношении большинства россиян санкции были полностью или частично аннулированы Спортивным арбитражным судом (CAS). Тем не менее, несмотря на решение CAS, оправданные спортсмены не получили приглашения от МОК на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

XXIII Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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