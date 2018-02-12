Тренеру российских биатлонистов предложили вырвать зубы из-за плохих результатов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российских биатлонистов на Играх-2018 в Пхенчхане. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Управление федерацией на нуле. Майгурова, Барнашова (первого вице-президента союза биатлонистов России Виктора Майгурова и председателя тренерского совета биатлонистов Владимира Барнашова — прим. "Ленты.ру") я бы близко не допускал. Последний вообще, по моей информации, сейчас лечит зубы в Омске. Хочу обратиться к доктору: "Доктор, вырвите ему все зубы"», — заявил Тихонов.

По мнению бывшего биатлониста, российская команда твердо шла к текущим результатам. «В 2009 году мы выступили нормально, в 2010-м неплохо. Я ушел в октябре 2009-го, но подготовку-то вела старая команда. К чему мы пришли? С кого спросить?», — отметил олимпийский чемпион.

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Тихонов также раскритиковал тренера Николая Загурского: «Загурского гнать в шею. Сколько лет уже гоним? В каком качестве его можно применить? Водитель? Грузчик? Он представляет науку всю карьеру. Где его наука? Где все наработки? Стрельбища и трассы у нас одни и те же. У нас ничего нет. Судя по той конкуренции, которая сейчас есть, должно произойти чудо, чтобы мы взяли медаль».

11 февраля россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев остались без наград в спринтерской гонке, заняв 57-е и 83-е места. 10 февраля россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова также не смогли взять призовые места в спринте.

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