Занявший 57-е место российский биатлонист высоко оценил собственную скорость

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

«На трассе были нормальные ощущения. Я доволен скоростью, хотя, конечно, она не идеальна. Для первого дня, после долгого ожидания и таких препятствий она неплохая. Если бы не ошибки, можно было бы очень хорошо сегодня побиться», — заявил Бабиков.

Биатлонист также рассказал о проблемах в стрельбе: «Заканчивал пристреливаться с таким же ветром. Нужно узнать, куда были промахи — только это может мне что-то объяснить. Я понимал, что поправку делать бесполезно, потому что ветер, как на пристрелке».

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Спортсмен выразил надежду на лучшее выступление в других гонках. «Для меня основная гонка — индивидуальная, там у меня больше шансов, чем в спринте. Надеюсь, удастся вернуть свою стрельбу. Ну и смешанная эстафета — будем биться в любой гонке», — отметил он.

Ранее 11 февраля Бабиков и Матвей Елисеев остались без медалей в спринтерской гонке. Они допустили девять промахов на двоих, заняв 57-е и 83-е места. Золотую медаль выиграл немецкий биатлонист Арнд Пайффер, серебро у чеха Михала Крчмара, бронза — у итальянца Доминика Виндиша.

Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

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