Российские биатлонисты приехали на соревнования без винтовок

Сборная России по биатлону прилетела на канадский этап Кубка мира без спортивного инвентаря. Об этом сообщает «Тюменская арена».

По информации издания, российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США. Президент союза биатлонистов России Владимир Драчев в интервью ТАСС заявил, что в случившемся виноваты американские партнеры команды, лишь за несколько часов до вылета предупредившие россиян об отсутствии лицензии.

Отмечается, что винтовки будут доставлены в Северную Америку к старту этапа Кубка мира. Драчев добавил, что отсутствие снаряжения не повлияет на подготовку команды.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе пройдет с 7 по 11 февраля, в американском Солт-Лейк-Сити — с 14 по 18 февраля. В состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин. Женскую команду представляют Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

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