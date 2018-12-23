Российский биатлонист пожаловался на глумящихся иностранцев

Российский биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на негатив со стороны иностранных болельщиков во время масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Его слова приводит «Матч ТВ».

Гараничев заявил, что в австрийском Хохфильцене и в Нове-Место стояла группа чешских фанатов, которые кричали «Уууууу», когда мимо них проезжали россияне. «Не знаю, чего они там начитались или услышали, но даже наши соперники, те, кто яростно выступает против допинга, такого себе не позволяют», — добавил он.

При этом спортсмен отметил, что лишь один процент из всех любителей биатлона был настроен к россиянам негативно. Остальные поддерживали каждого и тем самым помогали спортсменам, сказал биатлонист.

Ранее, 23 декабря Гараничев завоевал бронзовую медаль в масс-старте. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе. На втором месте расположился француз Кентен Фийон Майе.

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