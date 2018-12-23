Норвежский биатлонист финишировал в прыжке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, одержавший победу в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, пересек финишную черту в прыжке. Видео появилось в Twitter-аккаунте la chaine L'Équipe.

Бе вышел на заключительную прямую в одиночестве. Норвежец медленно подъехал к финишной черте и перепрыгнул через нее. Ближайший преследователь — француз Кентен Фийон Майе отстал от Бе на 46,5 секунды. Третьим стал россиянин Евгений Гараничев.

В данный момент Йоханнес Бе лидирует в личном зачете Кубка мира. В его активе 428 очков. У идущего вторым россиянина Александра Логинова 312 очков.

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