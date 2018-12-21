Лидер мирового биатлона отказался прощать россиянина

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал об отношении к россиянину Александру Логинову, пойманному на употреблении запрещенных веществ в сезоне-2013/14. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бе заявил, что допинговое прошлое Логинова не забыто. По мнению норвежца, россиянин совершил неправильный выбор и теперь должен расплачиваться за это. Он призвал Логинова извиниться перед всеми спортсменами.

20 декабря Логинов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в чешской Нове Место. Он уступил только Бе. После гонки норвежец в эфире канала NRK заявил, что постарается и впредь опережать Логинова.

Йоханесс является лидером общего зачета Кубка мира по биатлону текущего сезона. Он выиграл наибольшее количество гонок и имеет в активе 308 баллов. Логинов занимает второе место (232 балла).

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го россиянин отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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