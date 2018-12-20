Россиянин выиграл серебро на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в Нове Место (Чехия), передает «Интерфакс». Он уступил только норвежцу Йоханнесу Бе.

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Гонка состоялась в четверг, 20 декабря. Бе преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 9,9 секунды, чисто отработав на двух огневых рубежах. Логинов также провел гонку без промахов, но уступил ходом 21 секунду. Третье место занял швед Мартин Понсилома (плюс 54,2 секунды, 0 промахов).

Для Логинова эта медаль стала третьей на этапах Кубка мира этого сезона. В словенской Поклюке он дважды становился бронзовым призером. Помимо него, никто из отечественных биатлонистов в сезоне-2018/2019 медалей завоевать не смог.

Этап в Нове Место проходит с 20 по 23 декабря. Спортсмены также проведут гонку преследования и масс-старт.

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