Биатлонист сборной России раскрыл суть обвинений австрийской полиции

Биатлонист сборной России Александр Логинов в своем Instagram написал, что австрийская полиция обвиняет его и еще нескольких российских спортсменов в махинациях с переливанием крови во время чемпионата мира 2017 года. Правоохранительные органы нагрянули в расположение команды 12 декабря.

К посту Логинов приложил скриншот всех допинг-тестов, которые он сдавал с марта 2016 года по март 2018-го. Все результаты оказались отрицательными. «Видимо, для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты», — отметил Логинов.

Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в сми. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг тесты. Я уже был в плохой ситуации за то чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвиняют в каких то махинациях с переливаниями крови и еще с чем то( конкретно нам не чего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют не правда, и хочу задать риторический вопрос- не ужели Русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!? Фото опубликовано @aleksandr_loginov

Он также написал, переливание крови — это не единственное обвинение, выдвинутое в сторону россиян, однако полиция ничего конкретного биатлонистам больше не сказала. По словам Логинова, спортсменов обвинили на основании показаний «100 каких-то опрошенных людей и лично [информатора Всемирного антидопингового агентства Григория] Родченкова».

О визите австрийских полицейских в расположение сборной России в Хохфильцене вечером 12 декабря сообщил журналист Дмитрий Губерниев. Ряд спортсменов, тренеров, врачей и массажистов обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017-м.

В Австрии нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением. По информации источника ТАСС, ни один россиянин пока не был задержан. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что его коллеги связались с посольством и адвокатами.

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