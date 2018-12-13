Глава российского биатлона оценил рейд австрийской полиции

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал визит полиции Австрии в расположение национальной сборной в Хохфильцене. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Драчев отметил, что в настоящий момент у СБР мало информации о произошедшем и о характере обвинения. Он отметил, что представители Союза уже связались с посольством и адвокатами. «Надеюсь, что часам к 11 по Москве ситуация станет более понятной», — добавил Драчев.

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Полиция нагрянула в расположение команды вечером 12 декабря, о чем сообщил журналист Дмитрий Губерниев. Она предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017-м году российским биатлонистам, тренерам, врачам и массажистам. В список попали спортсмены Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, бывший тренер сборной России Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов, Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

В Австрии нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением. По информации источника ТАСС, ни один россиянин пока не был задержан.

С 13 по 16 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира. В состав сборной России из этого списка попали Гараничев, Логинов и Старых. Также в Австрии находится Топычканов.

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