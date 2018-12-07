Российский биатлонист завоевал первую медаль в сезоне

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в пятницу, 7 декабря. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, который прошел дистанцию за 23 минуты 46,3 секунды. Второе место занял француз Антонен Гигонна, который проиграл Бе 16,1 секунды. Логинов уступил норвежцу 16,4 секунды, завоевав первую медаль россиян в сезоне-2018/2019.

6 декабря Логинов занял 29-е место в индивидуальной гонке, которую выиграл француз Мартен Фуркад. В этой же гонке был повторен худший результат в истории российского биатлона: Эдуард Латыпов занял 99-е место.

Первый этап Кубка мира проходит с 30 ноября по 9 декабря. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря.

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