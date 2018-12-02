Российские биатлонисты оказались в шаге от медалей на первом этапе Кубка мира

Квартет российских биатлонистов занял четвертое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в воскресенье, 2 декабря. В состав российской команды попали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Команда уступила победившим французам 1 минуту 23,4 секунды. Второе место заняли швейцарцы (+34,1 секунды), третье — итальянцы (+1 минута 3,1 секунды).

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В составе сборной России отсутствует лидер последних лет, олимпийский чемпион Антон Шипулин. При формировании заявки тренеры опирались на результаты, показанные спортсменами в двух отборочных стартах в Контиолахти. В декабре Шипулин будет тренироваться в составе второй сборной команды.

Первый этап Кубка мира проходит с 30 ноября по 9 декабря. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря.

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