Шипулин нашел плюс в отстранении от Олимпиады

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, как отстранение от Олимпиады в Пхенчхане отразилось на его карьере. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку. Но здесь есть одно большое "но". Я не поехал на Олимпиаду и не завоевал того, что хотел и планировал. Вот и вышло, что чувство недореализованности перевесило все прочие доводы, и я остался в спорте», — отметил 31-летний Шипулин.

17 ноября стало известно, что Шипулин не прошел в состав сборной на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU. Биатлонист отправился на сборы второй сборной команды, где приступил к подготовке к дальнейшим соревнованиям.

В начале октября Шипулин объявил о возвращении в биатлон. «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу. Доказать миру, что я еще могу. Доказать семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел», — заявил Шипулин

Россиянин не участвовал в Олимпиаде в Пхенчхане. Он оказался в числе тех, кто не был приглашен на соревнования Международным олимпийским комитетом без объяснения причин.

Шипулин завоевал золото на Олимпиаде в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Кроме того, биатлонист шесть раз становился победителем чемпионата мира.

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