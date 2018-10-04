Четырехкратный олимпийский чемпион захотел выгнать Шипулина из сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет решения россиянина Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Есть ли опасность, что Шипулин не будет готов к сезону функционально? Надо было головой думать и готовиться. А теперь раз не готов, пусть идет работать. Хватит на шее у государства сидеть. Спорт не приносит материальных благ, поэтому то, что потратило на атлета государство, надо отрабатывать, как это делало наше поколение», — заявил Тихонов.

По словам олимпийского чемпиона, Шипулину не место в сборной России. «Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги. А они тратили деньги — а результата, отдачи — ноль. Большой спорт создан не для того, чтобы тратить государственные и спонсорские финансы», — отметил он.

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Ранее 4 октября Шипулин объявил о возобновлении спортивной карьеры. «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу», — заявил биатлонист.

В сентябре спортсмен пожаловался на то, что находится в плохой физической форме, и упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Он добавил, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо этого, биатлонист является шестикратным призером чемпионатов мира.

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