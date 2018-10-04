Шипулин вернулся в биатлон

Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение возобновить спортивную карьеру. Об это он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу. Доказать миру, что я еще могу. Доказать семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел», — заявил Шипулин.
Ранее 4 октября 31-летний спортсмен намекнул на свое возвращение в спорт в Instagram. Шипулин объявил, что уже принял решение относительно собственного будущего.
20 сентября биатлонист пожаловался на то, что пребывает в плохой физической форме. Шипулин признался, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды.
В апреле Шипулин упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Он также признался, что оценивает прошедший сезон худшим в карьере.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо этого, биатлонист — шестикратный призер чемпионатов мира.
Первый этап Кубка мира по биатлону стартует в Словении. Первое соревнование пройдет 2 декабря.