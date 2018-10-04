Шипулин вернулся в биатлон

Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение возобновить спортивную карьеру. Об это он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу. Доказать миру, что я еще могу. Доказать семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел», — заявил Шипулин.

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Ранее 4 октября 31-летний спортсмен намекнул на свое возвращение в спорт в Instagram. Шипулин объявил, что уже принял решение относительно собственного будущего.

20 сентября биатлонист пожаловался на то, что пребывает в плохой физической форме. Шипулин признался, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды.

В апреле Шипулин упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Он также признался, что оценивает прошедший сезон худшим в карьере.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо этого, биатлонист — шестикратный призер чемпионатов мира.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует в Словении. Первое соревнование пройдет 2 декабря.

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