Форма Шипулина оказалась «ниже плинтуса»

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что его спортивная форма на данный момент находится в состоянии «ниже плинтуса». Слова спортсмена приводит «Калашников Media».

Шипулин рассказал, у него было много планов на лето: поехать на море, на озеро Байкал, совершить круиз. «И я даже не представляю, как я, если буду дальше продолжать карьеру, уеду на 2-3 месяца от семьи. Сейчас я буквально день не нахожусь дома и уже сильно скучаю», — признался биатлонист.

Спортсмен подчеркнул, что его спортивная форма находится в настоящий момент «ниже плинтуса» и, несмотря на это, у него нет желания отправляться на сборы. «Я писал ребятам на сбор, думал: вдруг сейчас что-то в сердечке екнет, захочется к ним. Ни разу не екнуло. И даже сейчас, говоря о том, хочется ли на сбор, если приму решение, я говорю: трудно будет», — отметил он.

В апреле этого года Шипулин упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Тогда же он признался, что считает прошедший сезон худшим в карьере.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере. Обе медали были завоеваны в эстафетных гонках. Спортсмен также стал шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году — чемпионом мира в эстафете.

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