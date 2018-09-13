Пути Шипулина и сборной России разойдутся

Российский биатлонист Антон Шипулин выразил недоумение от того, что национальная сборная будет проводить вкатку в городе Кировск в Мурманской области. Слова спортсмена приводит «Калашников Media».

«Я задумался: если я все-таки решу, то куда я поеду на вкатывание? Стоит мне ехать с командой или отдельно куда-то? Я бы с удовольствием поехал бы с командой, присоединился бы к ним на сбор. Может быть взял бы своего личного тренера или по личному плану потренировался бы. Но когда я узнал, что команда будет вкатываться в Кировске… Я понимаю, что это не подойдет для меня», — рассказал спортсмен.

Биатлонист заявил, что не понимает, почему команда выбрала именно Кировск в качестве места проведения тренировок. «В любом случае, тут я предпочитаю думать своей головой», — подчеркнул Шипулин.

В апреле этого года спортсмен рассказал, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Тогда же он признался, что считает прошедший сезон худшим в своей карьере несмотря на то, что стал лучшим среди россиян.

По итогам сезона-2017/2018 Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира. На этапах Кубка мира он пять раз становился третьим, а в финском Контиолахти выиграл спринт. Спортсмен пропустил Олимпийские игры 2018 года, потому что не получил приглашения от Международного олимпийского комитета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!