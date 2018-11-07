Назван самый популярный вид спорта в России

Хоккей оказался наиболее востребованным видом спорта среди россиян. Данные исследования компании Nielsen Sports опубликовала газета «Коммерсантъ».

Агентство опросило 4,4 тысячи респондентов в возрасте от 16 до 65 лет. Хоккеем «просто интересуются» или «очень интересуются» 57 процентов россиян. У футбола данный показатель — 55 процентов. Третьим видом спорта для россиян стал биатлон (45 процентов). Отмечается, что хоккей оставался в тройке при опросах во всех восьми федеральных округах. В трех из них данный вид спорта занял первое место.

26 процентов россиян, согласно данным исследования, являются хоккейными болельщиками. 26,4 миллиона человек пристально следят за этим видом спорта.

К причинам лидерства хоккея отнесли успехи национальной команды. За последние десять лет российские хоккеисты восемь раз становились призерами чемпионатов мира. Также сборная России стала победительницей хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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