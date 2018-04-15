Олимпийский чемпион из Норвегии поболеет за Россию на чемпионате мира по футболу

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу 2018 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, я люблю футбол! Уверен, что чемпионат мира-2018 может войти в топ за всю историю турнира. Россия все организует великолепно, а я, в свою очередь, посмотрю много отличных матчей по телевизору. За кого буду болеть? За Россию, конечно!» — заявил спортсмен.

Норвежец не первый раз выражает симпатии России. В марте 2018-го после этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени Бе рассказал, что почувствовал себя русским. По его мнению, россияне оказались очень гостеприимными.

24-летний Бе завоевал на Олимпийских играх в Пхенчхане одну золотую и две серебряные медали. Он также является трехкратным чемпионом мира.

Мировое первенство по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!