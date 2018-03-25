Норвежский биатлонист почувствовал себя русским

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал об атмосфере на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит РИА Новости.

«Чувствовал себя в Тюмени так, будто я русский спортсмен. Не знаю, только ли меня так поддерживали или вообще всех спортсменов», — заявил Бе.

Спортсмен добавил, что биатлонисты чувствовали в Тюмени огромное гостеприимство. «Мне очень нравится здесь, и, возможно, местные болельщики — лучшие во всем биатлонном мире», — отметил он.

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25 марта Бе занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2017/18, набрав 1027 очков. Победителем стал француз Мартен Фуркад с 1116 очками. На третьем месте расположился россиянин Антон Шипулин, в активе которого 697 очков.

В начале марта сборные США, Чехии и Украины по биатлону выступили с бойкотом российских этапов Кубка мира и Кубка Международной федерации биатлона (IBU). Они не приехали на соревнования в Тюмень.

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