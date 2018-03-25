Фуркад заподозрил Шипулина в использовании допинга

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о россиянине Антоне Шипулине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуации. Антон — один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту», — заявил Фуркад.

Биатлонист отметил, что не уверен в непричастности россиянина к допинговым скандалам. «Мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате. Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились», — добавил спортсмен.

Материалы по теме Оттолкнулись от дна Шипулин ожил к концу сезона. Но где остальные российские биатлонисты?

Ранее 25 марта Фуркад стал победителем в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2017/18, набрав 1116 очков. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе с 1027 очками. На третьем месте расположился Шипулин, в активе которого 697 очков.

Перед началом Олимпийских игр в Пхенчхане Шипулин и ряд других ведущих российских спортсменов, не подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил, не получили приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в соревнованиях. МОК не назвал конкретных причин такого решения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



