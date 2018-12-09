Российский биатлонист воткнул палку в ботинок и лишился победы на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов упал перед финишем и занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин, допустивший один промах, пришел к финишу третьим, хотя лидировал после заключительного огневого рубежа. 26-летний Логинов уступил победителю, норвежцу Йоханнесу Бе, 1,9 секунды. Второе место занял французский спортсмен Кентен Фийон Майе.

«В момент падения контакта с Бе не было, я сам воткнул себе палку в ботинок», — объяснил свое падение Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

7 декабря Логинов также завоевал бронзовую медаль. Россиянин показал третий результат в спринте. Победу в гонке праздновал Бе. Отставание Логинова от норвежского биатлониста составило 16,4 секунды. Вторым к финишу пришел француз Антонен Гигонна.

Этап в Поклюке завершится 9 декабря женской гонкой преследования. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря.

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