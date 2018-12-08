Олимпийский чемпион захотел увидеть ослабевшего Шипулина

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что скучает по россиянину Антону Шипулину. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Бе назвал Шипулина, который пока не выступает на этапах Кубка мира, одним из сильнейших биатлонистов и важным соперником. «Надеюсь, что он вернется как можно скорее, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня», — заметил норвежец.

Бе победил в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, что позволило ему стать лидером общего зачета. Россиянин Александр Логинов занял третье место.

25-летний Бе завоевал на Олимпийских играх в Пхенчхане одну золотую и две серебряные медали. Он также является трехкратным чемпионом мира.

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