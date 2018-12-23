Российский биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на Кубке мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе, преодолевший 15-километровую дистанцию за 37 минут 25,2 секунды (без промахов). Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе (плюс 46,5 секунды, два промаха). Гараничев уступил Бе 54,1 секунды (без промахов).

22 декабря еще один российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования. Он уступил 6,2 секунды первенствовавшему Йоханнесу Бе. Эта медаль стала второй для Логинова в нынешнем сезоне. В его активе серебро в спринте на этом же этапе.

Этап Кубка мира в Нове-Место завершится 23 декабря. Позднее в масс-старте посоревнуются женщины.

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