Российский биатлонист Логинов завоевал второе серебро на Кубке мира

Представитель сборной России по биатлону Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира-2018/2019 в Чехии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Триумфатором соревнований стал норвежский биатлонист Йоханесс Бе. Его результат — 31 минута 59 секунд, при этом норвежец допустил четыре промаха. Логинов уступил Бе 6,2 секунды. Россиянин также четырежды промахнулся. Третьим финишировал норвежский спортсмен Тарьей Бе с отставанием от лидера в 23,9 секунды и одним промахом.

20 декабря Логинов также завоевал серебро. Он финишировал вторым в спринте. Победителем старта также стал Бе.

Таким образом россиянин завоевал уже четыре медали на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. Ему дважды удалось выиграть бронзовую медаль на этапе в Словении.

Соревнования в Нове Место в рамках чешского этапа КМ завершатся 23 декабря.

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