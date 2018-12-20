Фуркад провел худшую за последние четыре года гонку

Французский биатлонист Мартен Фуркад допустил четыре промаха и финишировал 43-м в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».

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Спортсмен промахнулся один раз на первом огневом рубеже и трижды — на втором. Он проиграл норвежцу Йоханнесу Бе, выигравшему гонку, 2 минуты 12,9 секунды и занял итоговое 43-е место. Этот результат оказался для Фуркада худшим за последние четыре года: в 2014-м он занял 81-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Швеция).

В спринте на этапе в Нове Место серебряную медаль выиграл россиянин Александр Логинов. Для него эта награда стала третьей в сезоне: до этого спортсмен дважды брал бронзу в словенской Поклюке.

В общем зачете Кубка мира Фуркад занимает пятое место. Лидирует Бе, второе место занимает Логинов. Француз в последних семи сезонах выигрывал Большой хрустальный глобус.

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