Вечно побеждающего Фуркада обвинили в уничтожении карьеры Шипулина

Норвежский биатлонист Тарьей Бе заявил, что француз Мартен Фуркад, побеждающий в общем зачете Кубка мира с 2012 года, сломал карьеру ему и россиянину Антону Шипулину. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Бе вспомнил, что никогда не мечтал выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры, это были лишь сопутствующие цели по ходу его карьеры. Тем не менее спортсмен, выигравший Кубок мира в сезоне-2010/2011, заметил, что гордится своим достижением и тем, что встал в один ряд с Фуркадом.

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«Смешно звучит, но Фуркад практически сломал карьеру мне и Антону [Шипулину]. Мартен мог бы выиграть пару раз, а потом дать выиграть мне, Антону, и все были бы счастливы», — сказал Бе.

Фуркад — действующий обладатель Большого хрустального глобуса, в общем зачете Кубка мира он побеждал семь раз подряд, что является рекордом соревнований. Шипулину не удалось сделать этого ни разу, дважды он занимал второе место.

В нынешнем сезоне лидером общего зачета у мужчин является норвежец Йоханнес Бе, брат Тарьея Бе. Фуркад занимает второе место. Шипулин на этапах Кубка мира пока не выступал, он должен вернуться в биатлон в конце года и выступить на Рождественской гонке в Гельзенкирхене.

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