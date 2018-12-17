Российский биатлонист Антон Шипулин раскрыл подробности визита австрийской полиции в Обертиллиахе, где спортсмен находился на сборах. Его слова приводит «Калашников Media».

Биатлонист уточнил, что полиция нагрянула к нему после тренировки. Шипулин от общения отказался, объяснив это тем, что находится в чужой стране и не знает местного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов согласились с его доводами и говорили с россиянином вежливо и спокойно.

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Шипулин отметил, что ему неприятны политические игры, из-за которых страдают спортсмены. По его словам, перед Олимпийскими играми в Пхенчхане он и так оказался в стрессовой ситуации, а теперь вновь переживает неприятную историю, которая сказывается на его репутации.

Вечером 12 декабря австрийская полиция нанесла визит ряду российских биатлонистов. Кроме Шипулина, в этот список попали Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Старых и Алексей Волков, находившиеся в расположении сборной на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года, который проходил здесь же.

В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением.

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