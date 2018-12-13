Спорт
 
Последние новости
«Нафтогаз Украины» пообещал «Газпрому» проблемы при помощи США
Обнаружена новая мощная атака на ядерную и финансовую структуры
Киллер из «банды ФСБ» пошел под суд за 10 лет убийств
В городах заметили распространение опасных мертвых зон
Гитарист Cannibal Corpse прыгнул на соседку и напал с ножом на полицейского
В трех регионах России выявили аномальный рост цен на жилье
Российских силовиков заставят платить алименты
Задержания канадцев в Китае связали с местью за гендиректора Huawei
Греф открестился от кешбэка в Сбербанке
Популярные актеры дебютируют в короткометражных хоррорах
Новости партнеров

Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Драчев

В Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили, что в расположение национальной сборной в Хохфильцене прибыли представители австрийской полиции. Заявление опубликовано на сайте организации.

Отмечается, что СБР следит за развитием событий, а его президент Владимир Драчев прибудет на место для личного контроля ситуации. «Сборная России по биатлону продолжит выступления на Кубке мира, Кубке IBU [Международного союза биатлонистов] и других международных турнирах», — говорится в заявлении.

Ранее 13 декабря Драчев рассказал, что представители СБР связались с посольством и адвокатами. Никто из российских спортсменов не задержан.

Вечером 12 декабря в расположение сборной России, находящейся на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, пришла австрийская полиция. Ряд отечественных спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. В список подозреваемых попали Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков. В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением.

С 13 по 16 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира. В составе национальной команды на нем должны выступить в том числе Логинов, Гараничев и Старых.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава российского биатлона оценил рейд австрийской полиции
К российским биатлонистам нагрянула полиция
Олимпийский чемпион отказал российскому биатлонисту в уважении
Другие материалы рубрики
Спорт00:09Сегодня

Попрощались по-королевски

ЦСКА разгромил «Реал», но не попал в Европу. Как и чемпион России
11:09Сегодня

Биатлонист сборной России раскрыл суть обвинений австрийской полиции

13:25 7 декабря

Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

05:44Сегодня

Украинский боксер Усик встал на защиту монахов

Спорт00:02 3 декабря

Скользкая тема

Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
09:48Сегодня

Глава российского биатлона оценил рейд австрийской полиции

00:40 8 декабря

Судья попал в больницу после нападения российского хоккеиста во время матча

01:02Сегодня

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Спорт00:0712 декабря

«Лучше один раз увидеть, настолько он хорош»

Он уехал из дома и стал звездой. Теперь ему 18 лет, и он стоит 90 миллионов
02:52Сегодня

К российским биатлонистам нагрянула полиция

02:08 9 декабря

Загитова упустила победу в финале Гран-при

22:4712 декабря

ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде

Россия
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
Даше Гвоздевой очень нужна наша помощь«Малюточка моя, красотулечка!»
Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша помощь
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
«Когда ты наконец умрешь?»
Из-за рака тебя бросают родные и друзья. Как найти силы жить?
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
В РПЦ рассказали о доходах Gucci-батюшки
Все материалы
Мир
Тереза МэйТереза Мэй удержалась у власти
Британию ждет Brexit и тяжелейший удар по экономике
Россия ответила на высылку дипломата из Словакии
Задержания канадцев в Китае связали с местью за гендиректора Huawei
Раскрыты подробности содержания Бутиной в тюрьме
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Украина на уме
Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло
Появилась видеозапись с места крушения поезда в Анкаре
Все материалы
Бывший СССР
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
«Захваченный» в Керченском проливе украинский моряк озвучил свои требования
«Захваченный» украинский моряк добился отключения ненавистного «Русского радио»
Украина рассердила США
Порошенко рассказал об ответе на агрессию России в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Прорыв во все стороны
Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
Российские авиакомпании поспорили из-за звания самого безопасного перевозчика
Европарламент выступил против «Северного потока-2»
В Москве обсудили вопросы формирования общих ценностей для бизнеса
Развитие Северного Кавказа признали безуспешным
Все материалы
Силовые структуры
«На кого укажу — с тем и переспят»
Она попала в секту в Крыму. Ради любви наставника ее адепты готовы на все
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
15-летняя мажорка сбила гаишника и попала на видео
Киллер из «банды ФСБ» пошел под суд за 10 лет убийств
Пострадавшие от взрыва в Назрани полицейские скончались
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ россиян
Все материалы
Наука и техника
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Назван главный след людей в истории Земли
В городах заметили распространение опасных мертвых зон
Назван победитель боя между Су-57 и F-35
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
Все материалы
Спорт
За российскими биатлонистами пришла полиция Австрии
Виноват снова допинг. Спортсменам грозит до трех лет тюрьмы
Попрощались по-королевски
ЦСКА разгромил «Реал», но не попал в Европу. Как и чемпион России
Биатлонист сборной России раскрыл суть обвинений австрийской полиции
Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции
Украинский боксер Усик встал на защиту монахов
Глава российского биатлона оценил рейд австрийской полиции
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Напрасная юность
Героиню детского ситкома раздели и заставили поклоняться Сатане
Nocow«Идет сильный откат назад на большой скорости»
Музыкант Nocow о запретах в России, клубной культуре и равнодушии к наркотикам
Усы Сталина и будни маньяков
Новые романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и еще 30 главных книг 2019 года
Украинцам запретили читать Донцову
Шнуров посвятил матерный стих решению наказывать за оскорбление власти
В постере к фильму про ежа Соника разглядели сексуальный подтекст
В Московском театре сатиры нашли труп
Все материалы
Интернет и СМИ
«Услышав ее, враги дрожали от страха»
Она была лицом Северной Кореи и пугала Запад ядерными ракетами. А теперь исчезла
Нелепая встреча подруг детства в эфире телешоу озадачила зрителей
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
Бургер под названием Huevo Grande сочли оскорбительным
Блогер раскритиковала работающих матерей и стала изгоем
Мать придумала сыну необычное имя и опозорилась
Бузова подарила победительнице конкурса подержанный и битый автомобиль
Все материалы
Ценности
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Императорский портной» одел Зобнина в смокинг
Названа самая востребованная еда в мире
Объявлена модель года
Valentino выпустил спортивные костюмы специально для Москвы
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Названы главные раздражители пассажиров в аэропорту
Дым в самолете вызвал панику и заставил пассажиров повыпрыгивать из лайнера
Застрявших в Китае российских туристов начали возвращать домой
Амстердам захотели оставить без проституток
Все материалы
Из жизни
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Любящий отец перекусил острой курицей, подхватил инфекцию и впал в кому
Жена и ее любовник убили мужа ради страховки и свалили вину на аллигаторов
Женщину вынудили родить в запертой одиночной камере
Киты-убийцы заинтересовались похожей на тюленя пловчихой
Все материалы
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Раллийные легенды, сосланные на асфальт
Все эти машины нарисованы, но выглядят круче настоящих
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
Гоночный лимузин
Как тяжелый и роскошный седан Bentley Turbo R стал самым необычным гоночным автомобилем
Brabus построил Mercedes-AMG G 63 с 600-миллиметровым клиренсом
Появились изображения нового Volkswagen Passat
Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили
Все материалы
Дом
«В квартиру больше ни ногой»
Жители покидают столицу ради недорогих домов на природе
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Бумажные кварталы
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Рынок новогодней аренды рухнул
В трех регионах России выявили аномальный рост цен на жилье
Названы главные страхи владельцев элитного жилья
В Москве подорожало самое дешевое жилье
Все материалы