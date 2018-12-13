Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции

В Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили, что в расположение национальной сборной в Хохфильцене прибыли представители австрийской полиции. Заявление опубликовано на сайте организации.

Отмечается, что СБР следит за развитием событий, а его президент Владимир Драчев прибудет на место для личного контроля ситуации. «Сборная России по биатлону продолжит выступления на Кубке мира, Кубке IBU [Международного союза биатлонистов] и других международных турнирах», — говорится в заявлении.

Ранее 13 декабря Драчев рассказал, что представители СБР связались с посольством и адвокатами. Никто из российских спортсменов не задержан.

Вечером 12 декабря в расположение сборной России, находящейся на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, пришла австрийская полиция. Ряд отечественных спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. В список подозреваемых попали Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков. В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением.

С 13 по 16 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира. В составе национальной команды на нем должны выступить в том числе Логинов, Гараничев и Старых.

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