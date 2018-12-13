Шипулин разозлился и заговорил об «охоте на ведьм» в биатлоне

Российский биатлонист Антон Шипулин, который попал в список спортсменов, обвиненных австрийской полицией в нарушении антидопинговых правил, написал в своем Instagram-аккаунте, что разозлен из-за «охоты на ведьм».

Спортсмен заявил, что никогда не употреблял запрещенных веществ и всегда проходил допинг-тесты. «У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие как абсолютно чистого спортсмена не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом», — написал Шипулин.

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Обвинения полиции биатлонист, который готовится к чемпионату мира 2019 года в индивидуальном порядке, назвал бредом.

Вечером 12 декабря в расположение сборной России в Хохфильцене нагрянула полиция. Ряду спортсменов, тренеров, врачей и массажистов были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года, который прошел здесь же. Как написал биатлонист Александр Логинов, полиция считает их виновными в махинациях с переливанием крови. В Австрии прием допинга — уголовное преступление.

Шипулин находится в австрийском Обертиллахе. По сообщению журналиста Дмитрия Губерниева, спортсмена также посетила полиция. Шипулин в межсезонье размышлял о завершении карьеры, однако решил продолжить выступления.

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