Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону за отказ приезжать на гонку

Союз биатлонистов России (СБР) минимум до конца года отстранил от выступлений за основную сборную Антона Бабикова, который отказался выступать в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.
Спортсмен в настоящий момент находится на этапе Кубка IBU в Италии. Он не сумел попасть в состав сборной России на первые три этапа, однако его вызвали в основную команду в Хохфильцен. Драчев заявил, что Бабиков отказался приезжать на эстафету, сам же биатлонист этот факт отрицает.
«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все», — заявил агентству Драчев. Он заявил, что Бабиков будет отстранен до конца 2018 года. «В следующем — посмотрим», — добавил глава СБР.
Эстафета состоится 16 декабря. Бабиков должен был заменить Евгения Гараничева, в итоге вместо него побежит Эдуард Латыпов.
В Хохфильцене в расположение сборной России приезжала полиция. Как написал биатлонист Александр Логинов, их считают виновными в махинациях с переливанием крови. Биатлонисту Антону Шипулину, также попавшему в список, полиция нанесла отдельный визит: сейчас он тренируется отдельно в австрийском Обертиллахе. Австрийская сторона доказательств вины россиян не предоставила.
В Австрии прием допинга — уголовное преступление. Максимальное наказание за его употребление — три года тюрьмы.