Австрия не представила доказательств вины российских биатлонистов

Австрийские правоохранительные органы не представили доказательств нарушения российскими биатлонистами антидопинговых правил. Об этом сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката дипмиссии с представителями прокуратуры страны, передает ТАСС.

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«Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет», — добавили в посольстве.

Полиция нагрянула в отель сборной России в Хохфильцене вечером 12 декабря. Как написал биатлонист Александр Логинов, их считают виновными в махинациях с переливанием крови. Биатлонисту Антону Шипулину, также попавшему в список, полиция нанесла отдельный визит: сейчас он тренируется отдельно в австрийском Обертиллахе. Обвинения спортсмен назвал бредом, а также указал на «охоту на ведьм» в мировом биатлоне.

В Австрии прием допинга — уголовное преступление. Максимальное наказание за его употребление — три года тюрьмы.

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