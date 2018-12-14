Появились подробности дела против российских биатлонистов в Австрии

Австрийская полиция пока не проводила обыски и допросы российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Представитель правоохранительных органов страны рассказал изданию, что все фигуранты были проинформированы о ходе расследования. Отмечается, что предварительные следственные действия против десяти россиян были открыты отделом Генпрокуратуры Австрии по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

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От дальнейших комментариев в полиции отказались.

Полиция нагрянула в отель сборной России в Хохфильцене вечером 12 декабря. Как написал биатлонист Александр Логинов, их считают виновными в махинациях с переливанием крови. Сообщалось, что допрос российских спортсменов состоится 13 декабря.

Биатлонисту Антону Шипулину, также попавшему в список, полиция нанесла отдельный визит: сейчас он тренируется отдельно в австрийском Обертиллахе. Обвинения спортсмен назвал бредом, а также указал на «охоту на ведьм» в мировом биатлоне.

В Австрии прием допинга — уголовное преступление. Максимальное наказание за его употребление — три года тюрьмы.

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